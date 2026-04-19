«Санаторий Плаза» стал лидером по прибыли среди санаториев Ставрополья

ООО «Санаторий Плаза», работающее в Кисловодске, по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль до 1,59 млрд руб. против 1,51 млрд руб. годом ранее. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс» и бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выручка санатория за отчетный период составила 3,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2024 годом (3,68 млрд руб.). При этом еще в 2021 году показатель не превышал 250 млн руб. Операционная прибыль компании по итогам 2025 года составила 1,78 млрд руб., оставаясь на высоком уровне, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Существенную долю доходов формируют также финансовые операции: проценты к получению выросли до 399 млн руб. против 180 млн руб. годом ранее.

Активы компании на конец 2025 года достигли 5,5 млрд руб. Основную их часть составляют внеоборотные активы, включая основные средства (1,3 млрд руб.) и финансовые вложения. При этом значительный объем средств размещен в краткосрочных финансовых инструментах — более 2,4 млрд руб.

Собственный капитал санатория вырос до 4,9 млрд руб. за счет накопленной прибыли, тогда как долговая нагрузка остается минимальной: долгосрочные обязательства составляют около 153 млн руб., краткосрочные — 468 млн руб.

В то же время совокупный денежный поток по итогам года оказался отрицательным (–885 млн руб.) на фоне значительных финансовых операций, включая предоставление займов. Остаток денежных средств снизился с 1,09 млрд руб. до 203 млн руб.

Бухгалтерская отчетность компании за 2025 год прошла обязательный аудит. Независимый аудитор подтвердил, что она достоверно отражает финансовое положение организации во всех существенных аспектах. Единственным владельцем санатория является кипрская компания EMVIAL LIMITED, следует из данных ЕГРЮЛ.

Роман Лаврухин