СКР возбудил дело после травмирования ребенка на детской площадке в Пятигорске

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Поводом для проверки стала информация, выявленная в ходе мониторинга СМИ. По данным ведомства, ребенок получил травму во время катания с металлической горки, имевшей признаки деформации. По поручению руководителя регионального управления Александра Перепелицына дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Валерий Климов