Самой прибыльной строительной компанией Ставрополья стал «ЮСИ»

ООО «Специализированный застройщик-20 “ЮгСтройИнвест”» (СЗ-20 «ЮСИ») по итогам 2025 года стало самой прибыльной строительной компанией Ставропольского края. Это следует из бухгалтерской отчетности компании в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно отчетности, выручка компании составила 5,5 млрд руб., незначительно снизившись по сравнению с 2024 годом (5,76 млрд руб.). При этом чистая прибыль достигла 3,0 млрд руб., что позволило застройщику занять лидирующие позиции по данному показателю в региональной отрасли.

Динамика показателей отражает быстрый рост бизнеса в последние годы. Еще в 2021 году выручка компании составляла 3,6 млн руб., однако уже в 2023–2024 годах показатели резко увеличились на фоне активной реализации проектов.

Активы застройщика по состоянию на конец 2025 года превысили 35 млрд руб. Основную их часть формируют запасы, включая незавершенное строительство (9,5 млрд руб.), а также основные средства (9,6 млрд руб.). Значительный объем приходится на дебиторскую задолженность — более 13 млрд руб.

Обязательства компании остаются существенными: краткосрочные обязательства составляют 22,4 млрд руб., кредиторская задолженность — около 7,7 млрд руб. При этом собственный капитал достиг 7,5 млрд руб.

Компания работает в сегменте жилищного строительства и привлекает средства участников долевого строительства. В 2023 году СЗ-20 «ЮСИ» провело реорганизацию, присоединив ряд структур группы «ЮгСтройИнвест», что способствовало росту активов и масштабов деятельности.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год прошла обязательный аудит. Независимый аудитор подтвердил ее достоверность во всех существенных аспектах.

По мнению независимого аналитика строительного рынка Сергея Лысенкова, текущие показатели компании отражают успешную фазу реализации проектов, однако сохраняют и ряд отраслевых рисков. По его словам, высокая прибыльность девелопера сочетается с заметной долговой нагрузкой и значительной долей незавершенного строительства в структуре активов.

«Такая модель типична для застройщиков, работающих с привлечением средств дольщиков, однако она делает бизнес чувствительным к срокам ввода объектов и динамике спроса. При благоприятной конъюнктуре компания способна удерживать текущие показатели, но в случае замедления рынка нагрузка на ликвидность может существенно возрасти», — отметил эксперт.

Роман Лаврухин