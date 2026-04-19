В Сочи к летнему сезону установят более 2 тысяч камер видеонаблюдения

В Сочи в преддверии летнего туристического сезона усилят меры безопасности на пляжах. В частности, на пляжных территориях установят более 2 тыс. камер видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Свыше 500 камер уже подключены к городской системе «Безопасный город». Кроме того, пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности, а контроль общественного порядка усилен с привлечением частных охранных организаций.

Дополнительные камеры появятся и на прогулочных набережных. Также для удобства отдыхающих предусмотрят ячейки для хранения негабаритных вещей.

В мэрии отметили, что в летний сезон в городе традиционно начнет работу оперативный штаб. Ведомство будет контролировать загрузку курорта, координировать работу служб и оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Сочи расширяется сеть автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В границах муниципалитета планировали оборудовать 38 участков дорожной сети новыми устройствами контроля.

Анна Гречко