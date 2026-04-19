В Удмуртии количество подтопленных участков выросло до 35

35 придомовых территорий подтоплены в Удмуртии на утро 19 апреля. За сутки количество подтопленных участков выросло на восемь. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба администрация Ярского района.

Новые подтопленные участки вновь появились в Глазове, там затронуто паводком 8 придомовых территорий. В селе Яган Малопургинского района остаются подтоплены 15 участков. В поселке Балезино – 12. Остаются под водой низководный мост в деревне Гуляево и участок дороги Полом—Поломское в Кезском районе.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.