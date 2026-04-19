Структура Сбербанка выходит их банкротства пермского автодилера

Крупнейший кредитор бывшего гендиректора «Уралавтоимпорта» Сергея Шаклеина - ООО «СБК Уран» - пытается выйти из процедуры банкротства должника. Дочерняя структура Сбербанка 10 апреля обратилась в Арбитражный суд Пермского края с просьбой заменить в реестре требований конкурсного кредитора ООО «СБК Уран» на его правопреемника — ИП Георгия Харченко, в части требования в размере 303, 4 млн руб. Из них 252,1 млн руб. это сумма основного долга, 51, 2 млн руб. — неустойка.

Ранее предприниматель Георгий Харченко уже выступал покупателем требований «СБК Уран» в рамках других процедур банкротств. Так, в 2022 году он купил у ООО «СБК Уран» проблемные долги холдингов «Экс Авто» и «Добрыня».

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Ранее в процедуре банкротства оказались юридические лица холдинга «Уралавтоимпорт», на тот момент старейшего дилера в Пермском крае. Основным кредитором группы ступал Сбербанк.