Палестинских террористов примет французский суд

Во Францию привезли 72-летнего палестинца Хишама Харба, обвиняемого в организации теракта в Париже в 1982 году. Палестинские власти выдали «убийцу с улицы Розье» еще в сентябре прошлого года в качестве бонуса на переговорах о признании независимости. Во Франции Хишама Харба, он же Махмуд Кадер Абед, ждали более сорока лет, без особой надежды на то, что правосудие когда-либо свершится. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Медики уносят раненых в теракте в ресторане Jo Goldenberg на улице Розье в Париже

Фото: Lionel Cironneau / AP Медики уносят раненых в теракте в ресторане Jo Goldenberg на улице Розье в Париже

Палестинские террористы из «Организации Абу Нидаля» снова собрались во Франции, откуда они бежали после того, как убили 6 и ранили 22 человек в парижском квартале Маре. 9 августа 1982 года боевики бросили гранату в кошерный ресторан Jo Goldenberg, а потом открыли огонь из автоматов по посетителям и прохожим. А потом скрылись — до появления полиции. На доме №7 на парижской улице Розье, где находился давно закрывшийся с тех пор Jo Goldenberg, висит сейчас мемориальная доска в память о жертвах.

Но за это преступление до сих пор никто так и не ответил. Пришлось ждать более сорока лет, чтобы дождаться объявления первого суда по этому делу. Он должен состояться в 2027 году. О самом его проведении также шли долгие юридические споры. Ну и итог его, разумеется, не предрешен, ведь, строго говоря, во Францию привезли не «террористов, убийц, фанатиков», а только обвиняемых, еще не осужденных.

Перед специальным судом через год предстанут шестеро: одни заочно, другие все-таки в реальности. 65-летний Низар Тауфик Хамада, 73-летние Амджад Атта и Набиль Отман, находящиеся в Иордании и Кувейте, объявлены в розыск. Рядом с Хишамом Харбом на скамье подсудимых окажется 67-летний Валид Абдурахман Абу Зайед. Он уже шесть лет дожидается процесса во французской тюрьме. Его выдала в 2020 году Норвегия, гражданином которой отставной убийца стал еще в 1997 году. Тюремную команду дополнит 66-летний Хазза Таха, подозреваемый в том, что в свое время хранил у себя оружие.

Боевики самой кровавой и безбашенной палестинской группировки «Организация Абу Нидаля» запомнились свидетелям молодыми и безжалостными. Сейчас это пожилые люди, заранее готовые вместе с опытными адвокатами использовать любой шанс для своей защиты.

От отрицания того, что сделано (за сорок три года ослабла память свидетелей, и для тех, кто дожил до суда, не все архивы доступны), до жалоб на собственную старость и болезни и, наконец, оправдания своих преступлений революционной «борьбой за свободу Палестины».

Однако за спинами обвиняемых незримо окажутся и французские власти, так затормозившие восстановление справедливости. Процесс может стать чем-то большим, чем просто судом, воздающим старым палестинцам по старым грехам. Это будет проверка способности государства честно взглянуть на собственное прошлое. Семь лет назад французы с удивлением узнали о том, что «убийцам с улицы Розье» не просто позволили скрыться. Их не стали задерживать и преследовать. Руководитель секретной службы страны Ив Бонне признал, что заключил в 1980-х с террористами настоящий пакт о ненападении. Французская контрразведка была озабочена лишь тем, чтобы стрельба велась где-нибудь подальше от французской территории. «Месть не была моей задачей...— объяснил 83-летний отставник журналистам.— Стратегия государственной безопасности, помимо прочего, заключается и в том, чтобы вести переговоры с противником или даже с врагом... Что произошло до того, это забота следователей. Мне надо было думать о том, что могло произойти после».

Вопрос об ответственности государства и его спецслужб едва ли будет прямо рассмотрен на суде. Но он, несомненно, будет затронут во всеуслышание в моменты заседаний.

Франции предстоит еще раз решить, можно ли откупиться от убийц и дать им свободу действий в обмен на безопасность своих граждан?

История последующих терактов показала, что такая стратегия не просто аморальна, но и неэффективна. Она никого не уберегла — с тех пор и вплоть до смерти организатора теракта Абу Нидаля, застрелившегося или убитого в Багдаде в 2002 году, французские граждане не раз становились мишенью для террористов его группы. Были и другие теракты и, возможно, другие тайные сделки. «Неуловимые мстители» жили без забот и откровенно смеялись над французским правосудием: кто с Ближнего Востока, с территорий, с которых выдачи не было, а кто и из Европы, как Абу Зайед, ставший примерным норвежским семьянином.

Дело улицы Розье, с одной стороны,— это уголовный процесс над конкретными обвиняемыми, которых, возможно, накажут, возможно, пожалеют или и то и другое одновременно. С другой — это своего рода запоздавший суд над эпохой, в которой терроризм, разведка и дипломатия существовали в сложном и непрозрачном равновесии. Стоит ли сейчас касаться этих вопросов? Несомненно, да. В современном мире, открыто живущем по законам тупейших «теорий заговора», это будет показательный процесс над государственными интересами, поставленными выше справедливости и морали.