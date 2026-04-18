«Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете со счетом 95:88 одержал победу над пермской «Бетсити Пармой» в рамках 39-го тура Единой лиги ВТБ.

Отсутствие турнирной мотивации не сказалось на настрое оппонентов. С первых минут шла игра на встречных курсах, с равными шансами на успех. До перерыва ни одной из команд не удалось закрепить свое преимущество. На отдых «Локомотив-Кубань» ушел с минимальным перевесом – 50:48. После смены сторон подопечные Томислава Томовича смогли перестроиться, перехватив инициативу в борьбе под щитами. После чего кубанцы прибавили в игре на обеих сторонах площадки, усилили натиск и заключительному отрезку вели +15 очков. В оставшееся время уральцы навязали борьбу, однако «Локомотив-Кубань» довел встречу до победы со счетом 95:88.

Самым результативным игроком в составе южан стал Антон Квитковских, который набрал 16 очков. После 39 матчей краснодарцы занимают четвертое месте в турнирной таблице. В заключительном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» 22-го апреля сыграет на своем паркете против красноярского «Енисея».

Евгений Леонтьев