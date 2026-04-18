Главные новости за 18 апреля. Кавказ

В Республике Дагестан приступили к подбору земельных участков в Мамедкале для строительства жилья людям, которые потеряли дома из-за паводка. уже определили три участка — примерно 10, 9 и 5 га. Они находятся в пределах населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе, который сильно пострадал от наводнения из-за прорыва Геджухской дамбы.

В Кабардино-Балкарии местный житель предстанет перед судом за оскорбление представителя власти. По версии следствия, обвиняемый в январе 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании железнодорожного вокзала Нальчика, нарушил общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции приняли меры. В ответ дебошир публично оскорбил одного из полицейских.

С 1 мая между Кисловодском и Железноводском снова будут ходить ежедневные пригородные поезда. Составы будут совершать по четыре рейса в прямом и обратном направлениях. Электрички назначены на период повышенного спроса в курортный сезон. Планируется, что в таком режиме поезда будут курсировать до 11 октября.

В Карачаево-Черкесии в отношении местной жительницы Отдел дознания ОМВД России по г. Черкесску возбудил уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По данным полиции, пенсионерка прописала по месту жительства трех иностранцев, но не собиралась предоставлять им жилье: фактически они проживали по другому адресу. Подозреваемая находится сейчас под подпиской о невыезде.

В Ставрополе полицейские составили более 20 протоколов в отношении нарушителей ПДД из свадебного кортежа, которые своими действиями создавали препятствия для движения транспорта. По данным полиции, группа автомобилей премиум-класса препятствовала транспортному потоку, грубо нарушая правила, создавая аварийные ситуации.