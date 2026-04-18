У ярославца конфисковали пикап за вождение без прав

Суд конфисковал у жителя Брейтовского района Ярославской области автомобиль Mitsubishi L200, которым он управлял без прав. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В январе этого года обвиняемого, который вел автомобиль, остановили сотрудники полиции. Как выяснилось, 57-летний водитель был лишен права управления транспортными средствами. При этом в августе 2024 года его уже привлекали к административной ответственности за повторную езду без прав (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ). Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Суд приговорил подсудимого к 150 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

«Автомобиль, которым подсудимый управлял на момент совершения преступления, конфискован в доход государства»,— уточнили в прокуратуре Ярославской области.

