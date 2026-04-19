ФК «Краснодар» примет «Балтику» в центральном матче тура РПЛ

ФК «Краснодар» сыграет с калининградской «Балтикой» в центральном матче уик-энда Российской премьер-лиги. Встреча пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 мск., сообщает ТАСС.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» составляет одно очко. «Балтика» с 44 очками занимает четвертое место, уступая один балл московскому «Локомотиву», который расположился на третьем месте.

Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1.

