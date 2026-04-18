Более 32 тысяч жителей Нижнего Новгорода вышли на общегородской субботник

В Нижнем Новгороде на общегородской субботник вышли более 32,3 тыс. человек. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, за время субботника участники собрали более 11 тыс. куб. м мусора. Ранее в администрации города планировали, что на субботник выйдут около 20 тыс. человек.

В рамках субботника и месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде также ведется работа по дополнительному озеленению территорий. С 2023 года по этой программе высажено 11,5 тыс. деревьев, 50 тыс. кустарников и почти 500 тыс. кв. м газона.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая проходит общегородской месячник по благоустройству. Субботник 18 апреля стал его частью.

Андрей Репин