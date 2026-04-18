В Дагестане начался подбор участков под дома для пострадавших от наводнения

В Республике Дагестан приступили к подбору земельных участков в Мамедкале для строительства жилья людям, которые потеряли дома из-за паводка. Об этом глава региона Сергей Меликов сообщил на своей странице в мессенджере МАХ.

Мамедкала — поселок городского типа в Дербентском районе, который сильно пострадал от наводнения из-за прорыва Геджухской дамбы. «По моему поручению в район выехал вице-премьер Заур Эминов, чтобы на месте координировать всю работу и принимать необходимые решения», — пояснил господин Меликов.

По его словам, из-за стихии, разбушевавшейся в Дагестане в конце марта и в начале апреля, сильнее всего в поселке пострадали дома на ул. Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская. «Часть из них уже не восстановить. Значит, людям нужно новое жилье и как можно скорее, — подчеркнул глава республики. — Мы уже определили три участка — примерно 10, 9 и 5 га. Они находятся в пределах населенного пункта, там можно строить. Сейчас прорабатываются вопросы их юридического оформления».

Параллельно такая же работа идет и в других районах, пострадавших от паводка, добавил Сергей Меликов

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на сегодняшний день в Дагестане остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог.

Ефим Мартов