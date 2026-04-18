ФК «Сочи» переиграл «Ростов»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги на выезде одержал победу над «Ростовом». Матч закончился со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между соперниками сыграно 11 официальных матчей. Шесть раз успех сопутствовал сочинцам, в трех играх соперники разошлись миром, еще в двух встречах верх взяли ростовчане.

Черноморский клуб подошел к этой встрече в хорошем настроении после сенсационной победы над ЦСКА в прошлом туре, но в Ростове-на-Дону не смог принять участие автор победного мяча Мартин Крамарич. В первом тайме матч не изобиловал опасными моментами. До перерыва ростовчане нанесли два удара в створ ворот, а сочинцы — ни одного. Во втором отрезке игра оживилась и смотрелась интереснее, но больше мячом владели хозяева. Казалось, что встреча так и закончится нулевой ничьей. Однако на 88-й минуте вышедший на замену Руслан Магаль с левого фланга снабдил передачей Кирилла Заику, который вколотил мяч в сетку ворот и снял все вопросы о победителе. В итоге — успех «Сочи» со счетом 1:0.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 21 апреля сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов». После 24 туров в РПЛ будущий соперник занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 22 набранных очка. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 15 баллами.

Евгений Леонтьев