Зимний сезон в Сочи привлек около 1,9 млн туристов

Сочинские курорты подвели предварительные итоги зимнего сезона 2025/26. За этот период город принял порядка 1,9 млн туристов, сообщили в администрации курорта.

Средняя загрузка гостиничного фонда составила 67,5%. Отмечается, что сезон начался с задержкой почти на 10 дней из-за теплых погодных условий, однако в дальнейшем прошел без существенных отклонений.

На протяжении зимы туристам были доступны свыше 173 километров горнолыжных трасс и 64 канатные дороги. При этом на отдельных склонах катание продолжается и после завершения основного сезона, в том числе в период майских праздников.

Курорт «Роза Хутор» завершил сезон 12 апреля, приняв более 570 тыс. гостей. Средняя загрузка отелей составила около 70%. На территории работали 52 трассы различной сложности общей протяженностью 105 километров.

На «Газпром Поляне» сезон продлится до конца апреля. За это время курорт уже посетили около 400 тысяч человек. Гостям доступны 40 трасс, 19 канатных дорог и дополнительные виды активного отдыха, включая беговые лыжи.

Курорт «Красная Поляна» продолжит работу до 9 мая. Ожидается, что общий турпоток будет соответствовать уровню прошлого года. В отдельных зонах катание возможно даже после завершения основного сезона благодаря природным условиям.

Сочинские курорты продолжают принимать туристов и в межсезонный период, обеспечивая доступ к инфраструктуре и услугам отдыха.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи вошел в число наиболее востребованных направлений по версии российских авиакомпаний на период майских праздников 2026 года. Отмечается, что в этом году сохраняется тенденция раннего планирования поездок: большинство билетов на майские даты было приобретено за один-два месяца до вылета — в марте и апреле.

Мария Удовик