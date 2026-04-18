В Ставрополе составили более 20 протоколов на участников свадебного кортежа

В Ставрополе составлено более 20 протоколов в отношении нарушителей ПДД из свадебного кортежа, которые своими действиями создавали препятствия для движения транспорта по пр-ту. Кулакова. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, 17 апреля, около 13:17, на пр-те. Кулакова группа автомобилей премиум-класса, двигаясь от ул. Октябрьской в направлении ул. Буйнакского, препятствовала движению транспортного потока, грубо нарушая правила, создавая аварийные ситуации. «Ряд автомобилей были без регистрационных знаков, с нанесенной тонировкой на стекла», – уточнили в Госавтоинспекции.

Ее сотрудникам удалось установить личности водителей автомобилей «из кортежа». Нарушителями оказались молодые люди, в возрастной категории 20-30 лет, жители Шпаковского округа Ставрополья.

В отношении правонарушителей были собраны административные материалы. В итоге, полицейские составили 15 протоколов за тонировку стекол автомобилей. «Все были растонированы на месте», – пояснили в ГАИ.

Еще по два протокола инспекторы составили за управление транспортом без регистрационных знаков и за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, и по одному протоколу – за повреждение дорожных сооружений и технеисправность.

Ефим Мартов