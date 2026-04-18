В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

В Туапсе завершена ликвидация открытого горения на морском терминале, где ранее произошло возгорание в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

По данным ведомства, в ликвидации пожара были задействованы 154 специалиста и 49 единиц техники. В том числе к работам привлекались силы регионального управления МЧС. Пожарно-спасательные подразделения вели работы до полного устранения открытого огня.

Возгорание произошло в ночь на 16 апреля на фоне атаки беспилотников. Очаг пожара был связан с технологическим оборудованием морского терминала. В течение нескольких суток проводились работы по его локализации и тушению.

Параллельно осуществлялся контроль за состоянием атмосферного воздуха. По информации Роспотребнадзора, превышений допустимых норм загрязняющих веществ в Туапсе не зафиксировано.

Ранее в результате атаки в Туапсинском округе погибли два человека, включая девочку-подростка. Пять человек получили травмы различной степени тяжести. Введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждения получили жилые дома и ряд социальных объектов. Органы местного самоуправления сообщили, что все граждане, оставшиеся без жилья, будут обеспечены временным проживанием. Одновременно рассматриваются дальнейшие меры поддержки, включая восстановление поврежденного жилья и оказание необходимой помощи пострадавшим.

Кроме того, ранее оперативные службы сообщили о ликвидации возгорания на нефтебазе в Тихорецке, возникшего в ночь на 18 апреля. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Мария Удовик