Электрички между Кисловодском и Железноводском начнут курсировать с 1 мая

С 1 мая между двумя городами-курортами КМВ – Кисловодском и Железноводском снова будут ходить ежедневные пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В информации уточняется, что составы будут совершать по четыре рейса в прямом и обратном направлениях. «Электрички назначены на период повышенного спроса в курортный сезон. Планируется, что в таком режиме курсировать они будут до 11 октября», – поясняют в СКЖД.

Так, из Кисловодска в Железноводск отдыхающие и жители Кавказских Минеральных Вод смогут отправиться в 09:25, в 12:27 в будние дни (в 13:00 в выходные и праздники), в 16:30 и в 19:00. Прибытие на конечную станцию – в 11:14, в 14:14 в будние дни (в 14:44 в выходные и праздничные), в 18:14 и в 20:35.

Из Железноводска составы станут отправляться в 12:14 в рабочие дни (в 12:30 в выходные и праздники), в 15:10, в 18:40 и в 21:01. В Кисловодск электрички будут прибывать в 13:28 в рабочие дни (в 13:55 в выходные и праздничные), в 16:36, в 20:08 и в 22:25.

«На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях и платформах Минутка, Подкумок, Белый Уголь, Ессентуки, Золотушка, Скачки, Новопятигорск, Пятигорск, Лермонтовский, Машук, Иноземцево и Бештау», – сообщают в компании.

Ефим Мартов