В «Пулково» задерживается вылет 18 рейсов

В аэропорту «Пулково» утром в субботу зафиксированы массовые задержки вылетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, 18 рейсов ожидают отправления с опозданием свыше двух часов, еще четыре рейса отменены.

Как уточняется в Telegram-канале аэропорта (данные на 10:00 мск), работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме. При этом рейсов с запасных аэродромов не ожидается.

Как передает РИА Новости, ночью Росавиация информировала о введении временных ограничений на полеты в районе «Пулково». Обслуживание рейсов, уточняло ведомство, производилось по согласованию с администрацией аэропорта. К утру ограничения были сняты, однако последствия ночных перерывов в графике привели к сбоям в расписании.

О причинах введения ограничений официально не сообщалось. Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных — рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии», «Победа» и перевозчиков из стран СНГ.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний и в информационных стойках аэропорта.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью в небе региона сбито 27 БПЛО, в районе порта Высоцк произошел пожар, сейчас возгорание ликвидировано.