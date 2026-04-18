Полиция закрыла в Челябинске нелегальное алкогольное производство

В частном доме в Курчатовском районе Челябинска сотрудники полиции обнаружили кустарное производство спиртных напитков. В общей сложности было изъято около 300 литров продукции, а также 8,5 тысяч пачек немаркированных сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме продукции и сигарет силовики обнаружили при обыске бочки с насосом, пустые бутылки, ароматизаторы, этикетки. Организатором производства правоохранительные органы считают 51-летнего мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Дмитрий Моргулес