В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодар (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет Росавиация. Как уточняется, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Ограничения носят временный характер. О дальнейших изменениях в работе воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о статусе рейсов через авиаперевозчиков и официальные каналы информирования.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском муниципальном округе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям территории доведены рекомендации по действиям при включении сигнала оповещения «Внимание всем». В частности, при нахождении в помещениях необходимо укрываться вдали от окон — в коридорах, санузлах, кладовых или других помещениях без остекления. Допускается использование комнат, окна которых не ориентированы в сторону моря.

На улице рекомендуется укрываться в подземных переходах, цокольных этажах зданий или на парковках. При этом подчеркивается, что автомобиль не является безопасным укрытием. Также не рекомендуется находиться вблизи стен многоквартирных домов.

Власти призывают сохранять спокойствие и ожидать официальной информации об изменении обстановки. Сигнал об отмене угрозы будет доведен до населения после стабилизации ситуации.

Ранее в Туапсинском округе фиксировались последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 16 апреля. По данным главы муниципалитета, повреждения получили около 60 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру. Уточняется, что повреждены 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта.

На данный момент обследованы 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Власти планируют завершить подомовые обходы в кратчайшие сроки, при этом число выявленных повреждений может увеличиваться по мере поступления новых обращений.

В пяти частных домах зафиксирована полная утрата жилья. Для ликвидации последствий задействованы 285 человек и 71 единица техники. В муниципалитете продолжает работать пункт временного размещения, часть пострадавших размещена в гостиницах, также ведется подбор жилья в маневренном фонде.

Параллельно проводится оценка состояния инфраструктуры и формирование смет на восстановительные работы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, на месте продолжают работать экстренные службы.

Мария Удовик