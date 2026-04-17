На Ставрополье в выходные потеплеет до +22°C

Ставропольский Гидрометцентр прогнозирует заметное потепление на Ставрополье в ближайшие выходные 18–19 апреля. Воздух прогреется до +22°C в субботу, а в воскресенье температура опустится до +17°C с кратковременным дождем. Синоптики объясняют эти изменения влиянием антициклона, который принесет сухую и теплую погоду после недавних заморозков.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Суббота, 18 апреля, пройдет преимущественно без осадков по всему краю. Днем максимальная температура воздуха достигнет +22°C в большинстве районов Ставропольского края, включая предгорья и равнины. В Ставрополе столбики термометров поднимутся до +20°C, ночью температура составит +7…+9°C. Ветер восточный усилится до 9–14 м/с с порывами до 16–18 м/с местами, что создаст ощущение прохлады при пиковой жаре. Давление воздуха стабилизируется на уровне 756–759 мм рт. ст., влажность днем упадет до 45–69%.

В воскресенье, 19 апреля, погода испортится: температура воздуха в крае не превысит +17°C, в Ставрополе — +14°C. Кратковременный дождь пройдет в послеобеденные часы, вероятность осадков достигнет 57–89%. Ночью воздух останется теплым — до +11°C по краю и +10°C в столице. Ветер сменится на западный с порывами до 12 м/с, влажность повысится до 66%. Эти колебания связаны с приближением циклона с Черного моря, который принесет облачность и осадки.

Среднемесячная температура воздуха в апреле обычно составляет +12…+15°C, осадки — 40–50 мм, но в этом году дожди сместились на вторую половину месяца. Предстоящая неделя обещает быть дождливой и прохладной, но без экстремальных падений температуры. А в последнее воскресенье апреля, по данным синоптиков, снова потеплеет.

Станислав Маслаков