Ответственного за отлов собак в Каспийске заключили под стражу

Каспийский городской суд арестовал на два месяца заместителя директора МБУ «Зеленый город» в Каспийске, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Следствие обвиняет его по ч. 2 ст. 238 УК РФ в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Учреждение отвечает за отлов, содержание и утилизацию безнадзорных животных в городе.

Замдиректора знал о стаях опасных собак на улицах Каспийска. Он не организовал плановые и экстренные отловы, несмотря на угрозу для жителей. 22 апреля 2025 года стая напала на малолетнюю девочку и нанесла ей укусы, создав реальную опасность для ее жизни.

Суд рассмотрел ходатайство следствия, выслушал стороны и удовлетворил его полностью. Арест продлится до 14 июня 2026 года. Постановление еще не вступило в силу, его можно обжаловать.

МБУ «Зеленый город» уже попадало под уголовные дела. В 2021–2023 годах его экс-директор Магомед Багомаев вывозил мусор не на полигон в Избербаше у горы Пушкин Тау, а на несанкционированные свалки. Его осудили на три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и запретом на руководящие должности на два года по ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительные заключения по этим эпизодам и направила дела в Каспийский суд.

МБУ «Зеленый город» финансируется из городского бюджета Каспийска и подчиняется мэрии. Директор учреждения — Паша Алиев. Устав возлагает на него ответственность за коммунальные услуги, включая отлов животных и вывоз мусора. Неисполнение обязанностей несет финансовые риски для муниципалитета: возможны иски от пострадавших, штрафы и компенсации. Нападение на девочку 22 апреля 2025 года уже спровоцировало уголовное преследование, что может привести к дополнительным расходам на лечение и судебные издержки.

