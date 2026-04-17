В Кочубеевском округе гендиректор фирмы стал уголовным фигурантом

Следственный комитет возбудил уголовное дело против генерального директора строительной компании в Кочубеевском округе Ставропольского края. Мужчину подозревают в невыплате зарплаты 57 работникам и сокрытии имущества от налоговой. Общая сумма ущерба превысила 14 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

С января по декабрь 2025 года директор организации, которая занимается строительством гидротехнических сооружений, умышленно игнорировал выплаты сотрудникам. Задолженность накопилась на 7,7 млн руб. Проверка финансов показала, что у компании имелись средства для расчетов, но руководитель направил их на другие производственные расходы.

С мая 2025-го по январь 2026 года подозреваемый скрыл от взыскания имущество и деньги на сумму свыше 6,5 млн руб. Он рассчитывался с контрагентами через подконтрольную фирму и продал транспорт предприятия, обходя расчетные счета организации. Эти действия помешали погасить налоговую недоимку.

Правоохранители квалифицировали инцидент по двум статьям Уголовного кодекса. Часть 2 статьи 145.1 УК РФ касается невыплаты зарплаты, а часть 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытия средств от налоговых взысканий в крупном размере. Следователи сейчас собирают доказательства, чтобы восстановить права работников и возместить ущерб.

Кочубеевский округ уже сталкивался с подобными скандалами в бизнес-среде. В апреле 2026 года прокуратура утвердила обвинительные заключения против экс-главы округа и его сообщников по делу о мошенничестве на 210 млн руб. при реконструкции спорткомплекса «Урожай». Чиновник принимал недоделанные работы и организовывал выплаты подрядчикам.

Станислав Маслаков