Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио замначальника Каспийского отделения УФССП по РД заключен под стражу

Советский районный суд Махачкалы арестовал врио заместителя начальника Каспийского городского отделения УФССП России по Республике Дагестан, сообщила пресс-служба суда.

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил чиновника в СИЗО на два месяца — до 14 июня 2026 года. Подозреваемый получил 180 тыс. рублей от местного жителя за незаконное закрытие исполнительных производств и снятие ограничений по долгам, хотя должник фактически ничего не выплатил.

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в крупном размере. Инцидент произошел в служебном кабинете в Каспийске в период с 25 декабря 2025 года по 26 декабря 2026 года, хотя арестовали пристава раньше — материалы дела указывают на события конца 2025-го. Чиновник действовал вопреки интересам службы: он вынес постановления об окончании производств из-за истечения срока давности исполнительских действий, что нарушило права взыскателей.

Сотрудники УФСБ Дагестана выявили преступление и передали материалы в СКР. Постановление суда пока не вступило в силу: защита может обжаловать его в Верховном суде Дагестана.

Это не первый скандал в УФССП региона — в марте 2025-го СКР уже возбуждал дело против замначальника отделения в Махачкале по аналогичной статье. Следствие продолжается: проверяют другие производства под подозрением. Арест до июня даст время на сбор доказательств — от записей разговоров до финансовых следов. Житель Каспийска, давший взятку, рискует стать соучастником, если его действия подтвердят.

Станислав Маслаков

