Советский районный суд Махачкалы арестовал врио заместителя начальника Каспийского городского отделения УФССП России по Республике Дагестан, сообщила пресс-служба суда.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил чиновника в СИЗО на два месяца — до 14 июня 2026 года. Подозреваемый получил 180 тыс. рублей от местного жителя за незаконное закрытие исполнительных производств и снятие ограничений по долгам, хотя должник фактически ничего не выплатил.

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в крупном размере. Инцидент произошел в служебном кабинете в Каспийске в период с 25 декабря 2025 года по 26 декабря 2026 года, хотя арестовали пристава раньше — материалы дела указывают на события конца 2025-го. Чиновник действовал вопреки интересам службы: он вынес постановления об окончании производств из-за истечения срока давности исполнительских действий, что нарушило права взыскателей.

Сотрудники УФСБ Дагестана выявили преступление и передали материалы в СКР. Постановление суда пока не вступило в силу: защита может обжаловать его в Верховном суде Дагестана.

Это не первый скандал в УФССП региона — в марте 2025-го СКР уже возбуждал дело против замначальника отделения в Махачкале по аналогичной статье. Следствие продолжается: проверяют другие производства под подозрением. Арест до июня даст время на сбор доказательств — от записей разговоров до финансовых следов. Житель Каспийска, давший взятку, рискует стать соучастником, если его действия подтвердят.

Станислав Маслаков