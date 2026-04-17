В Дагестане возбудили дело против медиков из-за смерти пациентки в Хунзахе

В Хунзахском районе Дагестана возбудили уголовное дело против медицинских работников по статье о халатности, повлекшей смерть женщины, которая поступила в районную больницу с признаками инсульта. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан квалифицирует случившееся как преступление по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 24 марта 2026 года в Хунзахскую районную больницу привезли местную жительницу 1951 года рождения, у которой наблюдались симптомы инсульта. В течение почти недели ее состояние постепенно ухудшалось, однако комплексная и своевременная медицинская помощь не была оказана в полном объеме. СК подчеркивает, что врачи не предприняли необходимых мер, несмотря на выраженные признаки тяжелого поражения центральной нервной системы, что впоследствии стало критическим фактором для прогноза.

По данным Следственного комитета, до вмешательства родственников пациентка оставалась в Хунзахской больнице, где ее состояние продолжало стремительно ухудшаться. Лишь после настойчивых обращений семьи женщину перевели в Буйнакскую центральную городскую больницу, но к тому моменту она уже находилась в бессознательном состоянии. Врачи Буйнакской больницы не сумели стабилизировать состояние, и 1 апреля 2026 года 75летняя женщина скончалась, не приходя в сознание.

Следствие указывает, что халатное отношение к своим обязанностям со стороны медицинских работников привело к ненадлежащему исполнению их профессиональных функций и, как следствие, к смерти пациентки. В СУ СК по Дагестану отмечают, что в ходе проверки зафиксированы факты недостаточного наблюдения за больной, отсутствия адекватного лечения и возможных нарушений клинических стандартов оказания помощи при инсульте. Эти обстоятельства лежат в основе возбужденного уголовного дела.

Станислав Маслаков