Донской агрохолдинг запустил социальный проект в сфере агротуризма

В 2025 году в Ростовской области зафиксирован рост интереса к агротуризму на 42,8%.

Об этом сообщила начальник управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона Ольга Сторожева на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс».

По данным минсельхоза Ростовской области, с 2022 по 2025 год восемь проектов развития сельского туризма получили грант «Агротуризм» на общую сумму 70 млн руб. В 2026 году на развитие туризма в Ростовской области в целом будет направлено более 170 млн руб. субсидий, что на 3,6% больше, чем в прошлом году.

Также в регионе развиваются некоммерческие проекты в сфере агротуризма, запущенные без привлечения бюджетных средств. В частности, на Дону запущен социальный экскурсионно-просветительский проект «Степной маршрут», сообщила PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова. Проект направлен на популяризацию истории, культуры и сельскохозяйственной сферы региона. В него включены подкасты, конкурсы, а также образовательная и экскурсионная составляющие. Принять участие в нем могут бесплатно все желающие.

«Программа „Степного маршрута“ выстроена так, чтобы познакомить участников с неочевидными фактами, касающимися не только агротематики, но и истории Дона, улиц, зданий, общественных пространств»,— отмечают разработчики. Как рассказала Ирина Грузинова, в будущем «Степь» планирует масштабировать проект, включив в него другие регионы присутствия компании.