Бывшего вице-мэра Карачаевска обвинили в хищении 13 млн рублей

Бывшего первого заместителя мэра Карачаевска Алибека Каракетова отправили в суд по делу о хищении бюджетных средств и ряде должностных преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Следствие считает, что в 2015 году он, временно исполняя обязанности главы города, обеспечил контракт на строительство центра культурного развития для подконтрольной компании и затем через фиктивные документы добился перечисления денег за работы, которые выполнили лишь частично.

По версии СКР по Карачаево-Черкесии, Карачаевск получил из федерального бюджета 49 млн руб. по госпрограмме «Развитие культуры и туризма» именно на этот объект. Контракт, по данным следствия, заключили без конкурса, а в актах приемки и сопроводительных бумагах внесли недостоверные сведения об объемах и стоимости работ. В результате, как утверждают следователи, бюджету города причинили ущерб более чем на 13 млн руб.

Квалификация дела выглядит жесткой даже по меркам коррупционных процессов на Северном Кавказе: обвинение включает восемь эпизодов по разным статьям УК, в том числе превышение полномочий, организацию служебного подлога, мошенничество в особо крупном размере и организацию подделки документов для сокрытия другого преступления. То есть следствие видит в этой истории не один эпизод со стройкой, а целую цепочку решений, бумажных операций и последующих попыток скрыть следы схемы.

После возбуждения дела в 2018 году фигурант, по данным следствия, уехал за пределы России и несколько лет скрывался от правоохранительных органов, из-за чего его объявили в международный розыск. Весной 2026 года его задержали и поместили под стражу, а для обеспечения возможного взыскания ущерба суд арестовал его имущество.

Станислав Маслаков