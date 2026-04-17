В порту Новороссийска состоятся учения со стрельбами 20 апреля
Новороссийская военно-морская база проведет дневные и вечерние учения со стрельбами в акватории морского порта 20 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Тренировочные мероприятия НВМБ с применением стрельб состоятся в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.
В порту Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств во время проведения учений. Ограничения распространяются также на прогулочные суда, сап-доски и суда, не подлежащие государственной регистрации.