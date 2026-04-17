Более 11 тысяч жителей Ставрополья получили пенсионные накопления разовой выплатой

В Ставропольском крае более 11 тыс. жителей получили пенсионные накопления единовременной выплатой в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба соцфонда России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оформить средства таким способом могут люди с небольшой суммой накоплений либо не имеющие нужного стажа и пенсионных коэффициентов. За прошлый год отделение СФР по Ставропольскому краю назначило единовременную выплату, и средний размер выплаты составил 56 тыс. руб. В отличие от страховой пенсии, которая назначается только в виде ежемесячной выплаты, пенсионные накопления могут быть выплачены разово. Отмечается, что такой вариант получения средств является наиболее распространенным в крае. Основной поток обращений приходится на россиян, у которых накопления формировались за непродолжительный период.

Константин Соловьев