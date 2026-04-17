В Новороссийске пройдут общественные субботники 18 апреля

В Новороссийске запланировали проведение субботников на общественных территориях в субботу, 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Субботники по наведению санитарного порядка, к которым могут присоединиться жители, пройдут на бульваре Черняховского, на улицах Жуковского, Тихоступа, Судостальская и Робеспьера в Восточном районе, а также на проспекте Ленина в Южном районе. Они начнутся в 09:00.

Уборка состоится в преддверии Радоницы на городских и сельских кладбищах. Субботники 18 апреля организуют на Мефодиевском кладбище, а также на погостах в Абрау-Дюрсо, Глебовском, Гайдуке, Верхнебаканском, Натухаевской и Раевской.

