Аграрии Ставрополья завершили сев гороха под урожай 2026 года

Ставропольские аграрии завершили сев гороха под урожай 2026 года, засеяв этой культурой 213 тыс. га — ключевой зернобобовой культуры в севообороте края, сообщили в региональном минсельхозе.

Фермеры сосредоточили наибольшие площади в Ипатовском (28,7 тыс. га), Петровском (23,9 тыс. га), Красногвардейском (18,5 тыс. га) и Грачевском (14,7 тыс. га) округах, где горох традиционно показывает высокую урожайность благодаря плодородным черноземам и благоприятному климату. Они использовали разнообразные сорта, включая отечественные разработки вроде «Аксайский усатый», «Царевич», «Рассвет» и «Нордман», которые составляют около половины из 40 применяемых в регионе разновидностей.

Регион лидирует в России по производству гороха: в 2025 году аграрии собрали рекордные 767,6 тыс. тонн с 231,8 тыс. га при средней урожайности 31,9 ц/га. Первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева подчеркнула этот успех, отметив вклад отечественной селекции в рост объемов. Посевная стартовала во второй декаде марта благодаря ранней весне и благоприятной погоде, которая позволила начать работы в 13 округах раньше обычного. К 20 марта фермеры уже засеяли 181 тыс. га ранних яровых, включая 160 тыс. га зерновых и зернобобовых вроде гороха, ячменя и овса — это 55% от плана на 1 млн га яровых культур.

Аграрии обеспечили семенной материал на 98% от потребности — 68,9 тыс. тонн высокого качества, накопили 209,9 тыс. тонн минудобрений, из них 182,6 тыс. тонн для первой азотной подкормки озимых. Государство поддерживает кампанию субсидиями, помогая сохранять баланс между расширением посевов и плодородием почв после рекордного 2025 года, когда край собрал почти 400 тыс. тонн гороха уже к июлю. Сейчас фермеры продолжают весенние работы: подкармливают озимые, сеют другие яровые и обеспечивают посевы влагой и защитой от вредителей. Ставрополье укрепляет позиции на рынке зерновых, экспортируя горох и снижая зависимость от импорта белка для кормов и продовольствия.

Станислав Маслаков