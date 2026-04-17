У станции «Горный институт» установят три новых светофора

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горный институт» поставят три постоянных светофора. На сайте госзакупок разместили карточку от АО «Метрострой Северной Столицы», которая выполнит работы по их установке. Первоначальная стоимость контракта — 68,1 млн рублей.

В Петербурге установят новые светофоры у станции метро «Горный институт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге установят новые светофоры у станции метро «Горный институт»

Итоги тендера подведут 6 мая. Подрядчик должен установить светофоры, подключить их к электросетям, а после выполнения работ восстановить покрытие тротуаров и нанести разметку.

Матвей Николаев