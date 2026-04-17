Сочи оказался среди лидеров по спросу на авиаперелеты в майские праздники

Сочи вошел в число наиболее востребованных направлений по версии российских авиакомпаний на период майских праздников 2026 года. Об этом свидетельствуют данные крупнейших перевозчиков, проанализировавших структуру бронирований и пассажирского спроса на начало мая.

Согласно информации авиакомпании S7 Airlines, среди внутренних маршрутов повышенным спросом пользуются перелеты между Москвой и Новосибирском, а также рейсы в Сочи. Кроме того, значительный пассажиропоток зафиксирован на направлениях из Новосибирска в Санкт-Петербург, Иркутск и Сочи. Таким образом, курортный город стабильно входит в число ключевых точек притяжения внутри страны.

Отмечается, что в 2026 году сохраняется тенденция раннего планирования поездок: большинство билетов на майские даты было приобретено за один-два месяца до вылета — в марте и апреле. Пиковые даты вылетов по России приходятся на 30 апреля, а также 1 и 3 мая, что связано с календарем праздничных дней.

Дополнительные данные представила авиакомпания «Аэрофлот», которая также включила Сочи в число наиболее популярных направлений. По информации перевозчика, маршрут в этот город вошел в топ-10 внутренних рейсов из Москвы по количеству бронирований. В рейтинг также включены такие направления, как Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск и Минеральные Воды.

Кроме того, Сочи оказался среди лидеров и в структуре региональных вылетов. В частности, из Красноярска это направление заняло одно из первых мест по популярности наряду с Благовещенском и Пекином. Аналитика учитывает данные по рейсам, выполняемым как самой авиакомпанией, так и партнерами в рамках соглашений.

В международном сегменте, по оценке S7 Airlines, основными направлениями на майские праздники стали Пекин, Бангкок, Стамбул и Ташкент. При этом наблюдается изменение структуры спроса по сравнению с предыдущим годом: растет интерес к странам Азии, тогда как ранее лидировали направления Ближнего Востока и Турции.

Мария Удовик