В Угличе на 300 тысяч оштрафован строитель гостиницы и конгресс-центра

Угличский районный суд Ярославской области признал виновным ООО «Ремонтно-строительная компания «Высота-М» в проведении земляных и строительных работ без разрешения госоргана охраны объектов культурного наследия. Компании назначили административный штраф 300 тыс. руб., сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Как установил суд, в период с 10 по 20 ноября 2025 года ООО «РСК «Высота-М» без выданного разрешения проводило земельные работы в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посада г. Углича, XVI - XIX вв.», XVI - XIX вв. Работы велись в рамках строительства гостиницы и конгресс-центра в районе улицы Спасской и Успенской площади.

Как пояснили в суде, археологические полевые работы относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия, поэтому они должны проводиться в строгом соответствии с законодательством. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее «Углич-Онлайн» сообщал, что четырехзвездочную гостиницу на 116 номеров построят на месте утраченных торговых рядов. Также планируется возведение конгресс-центра и храма рядом с часовней Александра Невского.

Алла Чижова