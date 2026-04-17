Летом Геленджик планирует принять 4,5 млн туристов

В предстоящем летнем сезоне Геленджик готовится встретить более 4,5 млн туристов, этот показатель на 3% выше прошлогоднего. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В период курортного сезона в Геленджике будут работать порядка 3 тыс. объектов размещения, из которых свыше 2,9 тыс. — это отели, кемпинги и гостевые дома. На территории города откроются 90 крупных санаториев и пансионатов, включая 16 детских лагерей.

В настоящее время в Геленджике проводится подготовка пляжных территорий к началу сезона. По словам Алексея Богодистова, к 1 июня на курорте откроются 73 пляжа.

На участке от Архипо-Осиповки до Кабардинки отслеживается качество морской воды специалистами Роспотребнадзора. Глава Геленджика подчеркнул, что на территории муниципалитета установлены 22 мониторинговые точки, 13 из которых располагаются в Геленджикской бухте.

София Моисеенко