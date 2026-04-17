обновлено 16:01
В Соликамске в ДТП погибли два человека и пять пострадали
В Соликамске в ходе дорожно-транспортного происшествия погибли и пострадали люди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Русанов.
Авария произошла сегодня днем. На улице Мира столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В автобусе пострадали пять пассажиров, из трое,в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы в горбольницу. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.
В причинах аварии разбираются правоохранительные органы.