Образец КРТ: проекты ГК ТОЧНО стали примером для девелоперов со всей России

Девелоперы из разных городов России приехали в Краснодар, чтобы оценить флагманские проекты ГКТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов).

В рамках урбан-тура градостроители из Москвы, Рязани, Ставрополя и Чебоксар посетили мкр. «Родные Просторы» и жилой район «Патрики» – два проекта, которые называют образцовыми примерами КРТ южной столицы.

Девелопер ТОЧНО, лидер ЮФО по комплексному развитию территории, показал, как такой подход формирует городскую среду и влияет на качество жизни людей.

«При строительстве нового проекта мы не мыслим рамками земельного участка. Выходим за его границы, делая больше для того региона, города, где работаем: создаем школы и детские сады, парки и прогулочные аллеи, фитнес-клубы и термальные комплексы, рестораны и кафе, амбулатории, торговые галереи и фермерские рынки, – соединяем и гармонично вписываем новые здания в уже существующую городскую инфраструктуру. Результатом нашей работы становится не просто новое жильё, а полноценные микрорайоны, где всё продумано до мелочей, где люди чувствуют себя комфортно и безопасно», — прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

Так, на примере микрорайона «Родные Просторы» ГК ТОЧНО показал, как вырастить в чистом поле самодостаточный микрорайон для 15 тысяч жителей площадью 41 гектар. Здесь уже работает семейный парк на 9 гектаров со спортивными и игровыми площадками, прогулочными аллеями и амфитеатром. Социальная инфраструктура развивается параллельно с жилыми домами: построены три детских сада, школа и храмовый комплекс, скоро откроется детско-взрослая поликлиника и фитнес с открытым бассейном и SPA.

Участники тура отметили, что такой темп и логика развития задают новый стандарт для жилых районов.

Проект «Патрики» показал другой важный сценарий — как оживить старую промзону и превратить ее в современную городскую среду. На территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» ГК ТОЧНО создает новый центр притяжения: старые заводские башни становятся арт-объектами, цеха — креативным кластером, а сама территория — живым городским пространством с домами, аллеями, школами, детскими садами, торговыми галереями и площадками для событий.

Оба жилых комплекса произвели на гостей сильное впечатление – именно такие проекты влияют на развитие городов и становятся ориентиром для девелоперов по всей стране.



МКР «Родные Просторы». Застройщик ООО СЗ «Югстройимпериал». Бренд ТОЧНО.
ЖК «Патрики». Застройщик ООО СЗ КапиталЪ. Бренд ТОЧНО.

