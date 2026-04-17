В Новороссийске руководителю МУПа грозит лишение свободы

Руководитель муниципального учреждения в Новороссийске пойдет под суд по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба УМВД города. По данным полиции, расследование дела завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, 45-летний обвиняемый, являясь должностным лицом, вносил в финансово-правовые документы недостоверные сведения для сокрытия реального положения дел и отчета расходования предоставленных субсидий. Он действовал вопреки интересам службы и допускал нарушения из личной заинтересованности.

Установлено, что фигурант дела осуществил приемку работ в рамках муниципального контракта по строительству объекта для муниципальных нужд. По факту работы по строительству выполнены не были. Следствие подтвердило причастность гражданина к двум фактам противоправной деятельности. Разница в стоимости работ по смете и фактически выполненными работами превысила 56 млн руб.

В пресс-службе УМВД Новороссийска сообщили, что дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

София Моисеенко