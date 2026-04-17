Ижевчанина отправили в СИЗО по делу о пропаганде украинских террористов

Первомайский суд Ижевска заключил под стражу 39-летнего местного жителя, обвиняемого в пропаганде через интернет деятельности украинской террористической организации (ст. 205 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый, выступающий против политики государственной власти и проведения спецоперации, разместил в Telegram сообщения с пропагандой террористической организации, запрещенной в РФ.

Обвиняемый не согласился с ходатайством следователя и просил поместить его под домашний арест. Суд заключил фигуранта под стражу до 16 июня. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Подсудимого задержали сотрудники УФСБ.