Уфимское «Динамо» победило одноименный баскетбольный клуб из Грозного

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» сравнял счет в серии с одноименной командой из Грозного в рамках одной четвертой Суперлиги. Самыми результативными в уфимском «Динамо» стали Юрий Умрихин (19 очков), Андрей Топтунов и Олег Акрамов (по 17). По итогам матча, который закончился со счетом 80:74, уфимская команда укрепила свои позиции в серии до двух побед. Таким образом, победитель, который пройдет дальше в борьбе за кубок, будет определен 19 апреля в Уфе.

Олег Вахитов