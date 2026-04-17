«Некоторые страницы были просто черными»

Суды в Ижевске рассмотрели в марте—апреле как минимум два административных дела о продаже в сети «Читай-город» книг с пропагандой ЛГБТ (Движение признано в России экстремистским и запрещено). По одному из них ритейлера оштрафовали на 800 тыс. руб. Это первый публичный случай привлечения книжного магазина в республике к ответственности за реализацию непроверенной литературы. Местные магазины рассказали «Ъ-Удмуртия» о физическом уничтожении изданий, возврате издательствам книг иноагентов и ущербе от ограничений. По словам юриста, обычно проверки в книжных инициируются по заявлениям физлиц.

В начале апреля Индустриальный райсуд Ижевска прекратил рассмотрение административного дела о продаже книг с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП) в книжной сети «Читай-город». Из постановления следует, что речь идет о работах «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, «Медвежий угол» и «Мы против вас» Фредерика Бакмана, «Незримых фуриях сердца» Джона Бойна. В этих книгах Забайкальский госуниверситет нашел признаки пропаганды ЛГБТ (Движение признано в России экстремистским и запрещено). Дело прекратили по формальным основаниям: прокуратура пыталась привлечь к ответственности ООО «Грамота», хотя продавцом книг, согласно представленному чеку, является ООО «Новый книжный М».

Это не первый случай судебных разбирательств с «Читай-городом» в Удмуртии. В конце марта Октябрьский райсуд Ижевска оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. руб. за продажу книг с пропагандой.

Подобные процессы в начале года проходили в нескольких городах России. Административные дела на «Читай-город» по той же статье рассматривались в Казани, Чите, Йошкар-Оле, Нальчике и Рязани. В начале января гендиректор сети Александр Брычкин назвал «крайне противоречивой» практику привлечения книжного ритейлера к ответственности за продажу книг, еще не запрещенных решением суда и введенных в оборот издательствами на законных основаниях. Об этом он рассказал «Ъ».

«Ъ-Удмуртия» узнал, как местные книжные магазины адаптируются к законодательным ограничениям. Первое, на что ориентируются книжные магазины, — рекомендации издательств и открытые списки Роскомнадзора и Минюста. Один из них — Федеральный список экстремистских материалов — сейчас он содержит почти 5,5 тыс. наименований книг, композиций и изображений.

«В основном ориентируемся на открытие списки. Но бывает, что издательство прежде, чем книга попадет в них, просит вернуть издание или сделать наклейку по закону о запрете пропаганды, например, психотропных веществ»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» совладелец «Книжной лавки Кузебай» Герман Суслов.

В другом авторском книжном магазине «Памфлет» отслеживают не только официальные списки, но и неофициальные, которые появляются в интернете. «Реалистичный хоррор Стивена Кинга “Оно” пришлось убрать с полок: в сети появились сообщения о том, что книгу необходимо снять с продажи. Первыми с жалобами в магазин обратились читатели»,— рассказала совладелец «Памфлет» Анастасия Кожева.

В некоторых случаях издательства говорят о невозможности возврата и просят уничтожить книги физически, с подписанием акта списания, отметил Герман Суслов. В «Памфлете» говорят, что возвратов поставщикам не делают.

«Запрещенные книги уходят в долгий ящик до других времен. Уничтожать их сложно. Законодательно запрещено — значит, в продаже не появится»,— объяснила Анастасия Кожева.

Она добавила, что это приводит к дополнительным издержкам на хранение книг, которые невозможно продать. По словам совладельца Книжной лавки «Кузебай», ущерб от невозможности реализовать часть книг после ограничения продажи составил около 50 тыс. руб. Хотя многие копии удалось вернуть в издательство.

«Был случай пару лет назад: выпустили книгу, где некоторые страницы были просто черными,— рассказывает Герман Суслов.— Это не относится к блэкаут-поэзии, когда зачеркивают намеренно. Здесь иначе: открываешь книгу и тебя встречают 20 строчек зачеркнутого текста, черные прямоугольники, потом как ни в чем не бывало текст продолжается. В книжной среде это издание о Пазолини (итальянский кинорежиссер и поэт.— “Ъ-Удмуртия”) стало заметным явлением, в некотором роде историческим».

Анастасия Кожева, совладелец магазина «Памфлет», отметила, что после попадания литературы под маркировку издательства, даже если книга не запрещена, самостоятельно уменьшают тираж, поскольку не хотят рисковать.

По словам Германа Суслова, иногда маркировки «18+» и яркие предупреждения на обложке притягивают внимание несовершеннолетних читателей. «Ребенок услышит шум, если что-то запретили, и найдет способ добыть книгу на маркетплейсах или ознакомиться с ней в интернете. А книжка может быть скучная, о грибах или даже может быть частью внеклассного чтения в школе»,— поделился Герман Суслов.

«Как понять, что наркотики зло, не прочитав чудовищную историю о наркомании, которая вывернет тебя наизнанку? Но это считается пропагандой»,— отметила Анастасия Кожева.

Юрист Максим Кудрявцев рассказал «Ъ-Удмуртия», что обычно материалы книг признаются экстремистским в ходе проверок, инициированных физлицами. Юрист порекомендовал книжным магазинам работать с крупными и проверенными поставщиками, которые на своем этапе «отсеивают» незаконные материалы.

Господин Кудрявцев напомнил причинах отнесения информации к пропаганде ЛГБТ (Движение признано в России экстремистским и запрещено) из приказа Роскомнадзора о Критериях оценки материалов, запрещенных к распространению в России (№25). Это данные о допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними, вызывающие интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и обосновывающие их преимущество, о плюсах смены пола, отказе от деторождения и др.

«Магазину легко попасть под запреты, штрафы, негодование оскорбленных людей и так далее. Идет процесс очищения: книги пропадают с полочных пространств и с маркетплейсов. Это приводит к снижению покупательского интереса. В книжном бизнесе наблюдается огромное падение посещений оффлайновых магазинов. Идет убийство рынка»,— резюмировала Анастасия Кожева.