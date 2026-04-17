На Московской бирже возобновились торги акциями «Т-Технологий» после проведения сплита. Бумага прошла процедуру дробления 1 к 10. Компания продолжит платить ежеквартальные дивиденды после сплита. Ближайшая выплата запланирована на май, по итогам всего года ожидается рост выплат на акцию более чем на 20%, сообщила компания. Цена акции на открытии торгов 17 апреля составила 321 рубль, затем выросла до 327 рублей. Аналитики рынка прогнозируют рост котировок выше 500 рублей в ближайший год.

Со следующего сезона Альфа-Банк станет новым титульным партнером Российской премьер-лиги. Сейчас титульным спонсором лиги является платежная система «Мир». Соглашение было подписано в 2022 году. Источники сообщали, что контракт приносит РПЛ около 800 млн руб. ежегодно.

Apple выпустят новые цвета для iPhone 18 Pro и Pro Max. Главный оттенок — Dark Cherry. Также рассматриваются Light Blue, Dark Gray и Silver, но финальный набор может измениться. Презентация ожидается в сентябре 2026 года, возможно, вместе со складным iPhone Ultra.