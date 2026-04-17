Первая репетиция Парада победы в Петербурге пройдет 21 апреля

Первая репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 21 апреля. Следующие тренировки пеших и механизированных колонн запланированы на 23, 27 и 29 апреля, пишет «Фонтанка».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

До выхода на главную площадь города механизированные и пешие колонны проходят предварительную строевую подготовку на территориях воинских частей. Первая в этом году репетиция с участием сводных военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии уже состоялась на Дворцовой площади 2 апреля.

В ней приняли участие более 500 военнослужащих, которые отработали строевые приемы и исполнили свыше 50 композиций, включая новые произведения, посвященные мужеству ленинградцев в годы блокады.

