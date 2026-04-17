Арбитражный суд отказал фермеру во взыскании 383 тысяч рублей с администрации Апшеронска

Арбитражный суд Краснодарского края отказал индивидуальному предпринимателю Максиму Фролову в иске к администрации Апшеронского городского поселения о взыскании 383,8 тыс. руб. неосновательного обогащения и процентов.

По данным материалов дела, предприниматель выполнял финансовые обязательства по договорам купли-продажи с рассрочкой, заключенным с управлением имущественных отношений администрации Апшеронского района. В апреле 2021 года банк отклонил платежные поручения из-за отсутствия ПРБ счета получателя.

После устного обращения в администрацию Фролов получил новые реквизиты. Однако оказалось, что в них был указан лицевой счет администрации Апшеронского городского поселения, и денежные средства поступили как невыясненные поступления в период с 16 июня по 11 ноября 2021 года.

26 сентября 2022 года от управления имущественных отношений поступила претензия о задолженности в размере 454,1 тыс. руб. за период с апреля по ноябрь 2021 года. Тогда предприниматель узнал об ошибочном перечислении средств на счет поселения.

6 октября 2022 года Фролов обратился к главе администрации с заявлением о возврате ошибочных платежей на общую сумму 383,8 тыс. руб. Денежные средства возвращены не были, официальный ответ не направлялся.

С иском в суд предприниматель обратился 27 июня 2025 года. Суд установил, что администрация не представила доказательств возврата спорных средств или оказания встречных услуг на указанную сумму.

Однако суд отметил, что истец не мог не осознавать ошибочность действий, указывая в качестве получателя администрацию поселения вместо управления имущественных отношений района. Кроме того, был пропущен срок исковой давности, поэтому требования о взыскании процентов за пользование чужими средствами также не подлежат удовлетворению.

Елена Турбина