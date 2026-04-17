БПЛА повредили четыре здания Пулковской обсерватории
В результате ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область пострадали постройки Пулковской обсерватории РАН. Ударная волна повредила остекление и двери четырех объектов, включая котельную, сообщили в администрации учреждения.
Сотрудники обсерватории пытаются устранить последствия собственными силами
«В результате взрывной волны нанесен ущерб нашим зданиям и сооружениям. Повреждены в некоторых зданиях двери, много пострадало окон. В общей сложности пострадало четыре наших объекта, и даже ударная волна задела нашу котельную»,— рассказала ТАСС заместитель директора по организационным вопросам ГАО РАН Татьяна Борисевич.
По словам госпожи Борисевич, глава администрации Московского района пообещал оказать учреждению необходимую поддержку в проведении восстановительных работ.