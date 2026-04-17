В Новороссийске контролируют состояние воздуха после атак БПЛА

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с атмосферным воздухом в Новороссийске после атак беспилотников. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на начальника отдела гражданской обороны администрации Игоря Васильева.

Игорь Васильев заявил, что специалисты Роспотребнадзора «знают свои обязанности» и контролируют ситуацию с возможными превышениями ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Новороссийска.

«В Новороссийске было все благополучно. Роспотребнадзор публиковал свою информацию, когда были проблемы с возгоранием мусорного полигона на Щелбе. Тогда обозначались населенные пункты, где превышена концентрация вредных веществ»,— сказал начальник отдела гражданской обороны Новороссийска.

За последние полтора месяца в Новороссийске дважды фиксировали возгорания на нефтяных объектах в результате атак киевского режима. О возникновении пожаров сообщал оперативный штаб Краснодарского края 2 марта и 5 апреля, о загрязнениях воздуха информации не поступало.

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха после недавней массированной атаки БПЛА, 6 и 7 апреля КЛЗМОС Новороссийска не зафиксировал превышений ПДК по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы, формальдегиду. Сведения опубликованы на официальном сайте администрации города.

Кристина Мельникова