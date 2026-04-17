Лысьвенский суд взыскал 500 тыс. рублей с владельцев собаки, покусавшей пенсионерку

Прокуратура Лысьвы добилась взыскания компенсации в пользу местной жительницы, пострадавшей в результате нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ЧП произошло еще в августе 2025 года. На территории лысьвенского сквера «30-летия ВЛКСМ» на пожилую женщину напала собака бойцовской породы. Пенсионерке был причинен вред здоровью средней тяжести. Действуя в защиту прав пострадавшей прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании в ее пользу с хозяев собаки компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. Суд требования прокурора удовлетворил.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.