Доходы бюджета Анапы составили 16,7 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года доходы бюджета Анапы выросли на 33,8%, составив 16,7 млрд руб. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова, делясь итогами публичных слушаний по исполнению бюджета за прошлый год.

Безвозмездные поступления из бюджетных уровней в казну Анапы составили 8,5 млрд руб. По словам Светланы Масловой, общий бюджет сохранил социальную направленность. 45% расходов пришлось на образовательную сферу, а 75,7% — на социально-культурный раздел.

В 2025 году в Анапе реализовали 18 муниципальных программ, их расходы составили 15,8 млрд руб, превысив прошлый показатель на 46%.

Светлана Маслова подчеркнула, что меры, принятые в Анапе в 2025 году, позволили обеспечить исполнение расходных обязательств и не допустить образования кредиторской задолженности.

София Моисеенко