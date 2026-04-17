Структура тайской CPF приобрела свиноводческие активы новгородской группы «Адепт»

Компания СПФО, которая является российской «дочкой» Charoen Pokphand Foods, приобрела компанию Новомясово, управляющую рядом свиноводческих активов новгородской группы «Адепт». Информация о смене владельца появилась в ЕГРЮЛ 15 апреля 2026 года, пишет «Интерфакс».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Новомясово» принадлежало компании Новгородский бекон, входящей в структуру группы «Адепт». В рамках сделки тайская сторона получила контроль над рядом активов, включая репродуктор, откормочную площадку, товарные фермы и земельные участки. Отмечается, что речь идет лишь о части бизнеса группы.

Компания «Новомясово» была зарегистрирована в конце 2025 года, ее уставный капитал составляет 2,05 млрд рублей.

Группа «Адепт» объединяет несколько предприятий, в том числе «Новгородский бекон», «Великоновгородский мясной двор» и торговую компанию «Адепт» с собственной сетью магазинов. Общий объем производства группы достигает 67 тысяч тонн продукции в год.

Согласно данным Национального союза свиноводов, в 2025 году «СПФО» совместно с РБПИ Групп произвела 298 тысяч тонн свинины (в живом весе), заняв 8-е место среди крупнейших производителей с долей рынка 5%. Годом ранее показатели были выше — 301 тыс. тонн и 7-е место.

Финансовые результаты компании улучшились: по итогам 2025 года «СПФО» получила чистую прибыль в размере 654,5 млн рублей, впервые с 2014 года. Для сравнения, 2024 год завершился убытком в 409 млн рублей. При этом выручка сократилась с 4,8 млрд до 4,3 млрд рублей.

Матвей Николаев

